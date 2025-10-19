Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tufan Erhürman'ı Tebrik Etti

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Erdoğan, bu seçimin demokratik olgunluğu gösterdiğini ve Kıbrıs Türkü kardeşlerin iradesini sandığa yansıttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

