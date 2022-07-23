Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunları Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar."
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan 'Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
İhlas Haber Ajansı / Politika