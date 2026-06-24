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Erdoğan: Terörsüz Türkiye yasalarına ‘yetiştirebildiğimiz kadar’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelerin yasama dönemi bitmeden yetişip yetişmeyeceğine ilişkin 'Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz' dedi. Ayrıca, NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşme ihtimaline 'büyük ihtimalle olur' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin yasama dönemi bitmeden yetişip yetişmeyeceğine ilişkin, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin yasama dönemi bitmeden yetişip yetişmeyeceğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz" cevabını verdi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile zirve haricinde baş başa bir görüşmenin olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Büyük ihtimalle olur" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni'nin sigara bırakma kararına ilişkin soruya ise Erdoğan, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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