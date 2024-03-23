Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz"

-"Sordum Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler, 200 bin"

-"Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız"

-"Ankara daha fazla yavaşlamayı daha fazla ataleti kaldıramaz"

-"CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe verici"