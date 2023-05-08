Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlılarla birlikte şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlılarla birlikte şarkı söyledi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısını eşi Emine Erdoğan ve Tekirdağlılarla birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısını eşi Emine Erdoğan ve Tekirdağlılarla birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısının seçim için uyarlanan halini mitingde Tekirdağlılar ile birlikte söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte söylediği şarkıya Tekirdağlılar hep bir ağızdan eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Cengiz Kurtoğlu Emine Erdoğan Tekirdağ Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title