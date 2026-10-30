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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi’ne katılan liderleri karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi’ne katılan liderleri karşıladı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi’ne katılan liderleri karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapıda karşıladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gelen liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Toplantının yapılacağı binanın girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer aldı.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Zirve kapsamında düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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