Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularına cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar çıldırdı
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...