Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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