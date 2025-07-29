Erdoğan, Tokayev'e Devlet Nişanı Verdi

Erdoğan, Tokayev'e Devlet Nişanı Verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Devlet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Devlet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'in liderliğinde Kazakistan'ın bölgesinde güçlü bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, "Kazakistan'ın başarılarından Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in kendi ülkesinde büyük bir dönüşüme imza atarken, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlenmesine de emek verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 5. toplantısını başarılı şekilde icra ettik, önemli anlaşmaları akdettik. Kazakistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatımızın kurumsallaşmasına yönelik katkılarını da takdirle karşılıyorum" dedi.

Türkiye'nin, Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki güçlü bağlara işaret ederek, "Bu sene Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 33. yılını idrak ediyoruz. İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda defalarca gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Devlet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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