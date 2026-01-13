Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahriklere karış dikkatli olmalıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

AK Parti MYK, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Alınan bilgilere göre; MYK'de Suriye'deki son gelişmeler ile 'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin, Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Erdoğan, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söyledi.

Komşuluk hukukuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

Halep'teki gelişmelerin 10 Mart Mutabakatının uygulanması için tarihi fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
