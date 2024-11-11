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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Erdoğan, başkent Riyad'da ikili temaslar da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik gelişmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) için Azerbaycan'a geçmesi bekleniyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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