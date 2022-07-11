Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensiyle telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensiyle telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Abdül Aziz El Suud Suudi Arabistan Politika Güncel Haberler

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