Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Törende, İstiklal Marşı ve Suudi Arabistan Milli Marşı'nın çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdulaziz salona geçerek heyetlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdulaziz görüşmelerinin ardından yemeğe geçti. - CİDDE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title