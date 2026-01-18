Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
