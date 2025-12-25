Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve el Burhan görüşmenin ardından çalışma yemeği yiyecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika