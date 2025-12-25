Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve el Burhan görüşmenin ardından çalışma yemeği yiyecek. - ANKARA

