Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan ile el-Burhan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile el-Burhan, çalışma yemeği yiyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
