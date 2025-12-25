Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan'ı resmi törenle karşıladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan'ı resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan ile el-Burhan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile el-Burhan, çalışma yemeği yiyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika