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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son seçimim" dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son seçimim" mesajına Bakan Tunç'tan ilk yorum geldi. Tunç, Meclis seçimlerinin yenilenmesi durumunda Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık hakkına sahip olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini kastederek "Son seçimim" ifadesini kullanmıştı. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te erken seçim kararı alınması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olabileceğini belirtti.

"3. DÖNEM İÇİN ADAYLIK YOLU AÇILIR"

Tunç, "Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'de 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır." ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(1 kişinin öldüğü trafik kazası sonrası kaçan Eylem Tok'un oğlu için iade talepnamesi) Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz.

Hem diplomatik yollardan iadesini talep ediyoruz hem de Interpol aracılığı ile bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama devam etsin. Bu dosya kapsamında 2 gözaltı gerçekleşti. Olay yerine gelen ve sorasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı.

CHP'YE PARA SAYMA SORUŞTURMASI

Dün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı.

Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bir açıklama yapıldı, partiye yapılan bağış olduğu söylenildi. Bağışın da kuralları var, siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli miktarı bellidir. Yani savcılık bu paranın kaynağını elbette ki soracaktır. Tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Lehte ve aleyhte çok beyan var."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (8)

SMMM:

BIKTIK SİZDEN ARTIK.İŞİNİZE GELİNCE YASA VAR İŞİNİZE GELİNCE YOK BÖYLE ÜLKE Mİ YÖNETİLİR.RESMEN OTOKRASİ.

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SÜMBÜLZADE:

Demekki neymiş Reis boş yere ağlayıp gözyaşı dökmene gerek yokmuş, zati sadece suriyeli vatandaşların bile yeni bir ülke kurmaya yeter seçimi kazansan ne olur ahireti kazanamadıktan sonra :))

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Fatih:

Allah ondan razı olsun kendi fikrim bir dönem daha yapması lazım

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GAGS:

ay hadi inş. kurtulacağız diye ödümüz kopuyordu.. :)))

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Erkan ŞENER:

22 senedir silktiği yetmedi

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Tutankamon Hoca:

Allahım sana inanmam icin bir neden olabilir :))

5
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Emin Dinc:

Buradan Piri Reis in hikayesini yazmak isterdim lakin metin kutusu yetmez. Yotube a " PİRİ REİS'İ KİM, NEREDE, NEDEN İDAM ETTİ ? " adlı videoyu kaliteli tarihçimizden "20:00 DK" açın dinleyin. Piri reis çok kaliteli adam lakin 80 yaşına gelmiş ve bunamış olabilir. Gerisini izleyin anlayacaksınız..

0
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Osman Öner:

Yeter millet bıktı

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