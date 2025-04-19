Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika