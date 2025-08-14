Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika