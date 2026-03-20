Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti; İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği memleketi Rize'de bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'nun kaynadığını belirterek, "Bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yar yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gece saatlerinde geldiği Rize'de baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutunda istirahate çekildi. Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek üzere Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün basına kapalı programlara katıldı. Akrabalarıyla bir araya gelerek hasret gideren Erdoğan, bayram sabahı Güneysu Merkez Camii'nde bayram namazını eda etti.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi geride bıraktık. Bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alemi İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor ve bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rize simidinden yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere de simit ikram edilmesini istedi. Erdoğan, "Bu bizim simit. Bu sadece Rize'de olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

