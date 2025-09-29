Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni ziyaretin 'fevkaladenin fevkinde başarılı' geçmesidir. Onlar başka şeyler bekliyorlardı, ama hevesleri kursaklarında kaldı." - ANKARA

