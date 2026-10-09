Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sistemdeki yapısal sorunları, enerji güvenliğinden lojistiğe, ulaştırma koridorlarından sivil alt yapıya kadar hepimiz yaşamıyor muyuz?"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sistemdeki yapısal sorunları, enerji güvenliğinden lojistiğe, ulaştırma koridorlarından sivil alt yapıya kadar hepimiz yaşamıyor muyuz?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sistemdeki yapısal sorunları, enerji güvenliğinden lojistiğe, ulaştırma koridorlarından sivil alt yapıya kadar hepimiz yaşamıyor muyuz?"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı