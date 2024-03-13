Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta halka hitap etti ve kentten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak Adliye Meydanı'nda halka hitap ettikten sonra kentten ayrıldı.

Şırnak'ta yapılan mitingin ardından Şırnak Valiliğine geçerek, Vali Cevdet Atay ve ilgililerden brifing alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki temaslarının ardından kentten ayrıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alandan ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına geçerek, helikopterle Mardin'e hareket etti. - ŞIRNAK