Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! AK Parti'de köklü bir değişim yaşanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerinden 17 gün sonra ilk kez düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Seçmenin mesajını doğru okuyup arızaları düzeltip tekrar yola koyuluyoruz. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken, bu mesajların gereğini de yapacağız. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJI

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 35,57 oy alarak kuruluşundan bu yana ilk kez 2'nci parti konumuna geriledi. Seçim yenilgisinin nedenleri AK Parti MYK toplantısında görüşülürken, istişareler de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, AK Parti içerisinde değişim rüzgarı eseceğine yönelik dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Milletimiz bizden kapsamlı, bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. AK Parti olarak bunun çok iyi farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz. Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.

"ZAFİYETLERİ SÜRATLE GİDERMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet toplamış bir şekilde yollarına devam edeceklerini ve ilkelerine daha sıkı sarılacaklarının altını çizerek, "Bizim lügatımızda böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz." sözlerini kullandı.