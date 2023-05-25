Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Sinan Oğan yorumu: Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ikinci turunda kendisini destekleyecek olan Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı elemanı gibi çalışmaya başladığını söyledi. Katıldığı canlı yayında konuşan Erdoğan, "Sinan Bey'in bize katılımdaki farklılık herhangi bir pazarlık vs değil. Sinan Bey, yarın akşam diğer akşam bazı televizyon programlarına çıkacak. Yarın da Mevlüt Bey ile bazı ziyaretler yapacak Antalya'da. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5'in üzerinde oy alan, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur oylamasında ise kendisini destekleyecek olan Sinan Oğan'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ELEMANI GİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmaya başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinan Bey'in bize katılımdaki farklılık herhangi bir pazarlık vs değil. Sinan Bey, yarın akşam diğer akşam bazı televizyon programlarına çıkacak. Yarın da Mevlüt Bey ile bazı ziyaretler yapacak Antalya'da. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Bu önemli gelişme." ifadelerini kullandı.

"SİNAN OĞAN BİR GERÇEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taban Antalya'da bunu gördüğünde farklı bir yaklaşımla değerlendirme yapacaktır. Sinan Bey'in televizyon programları yapması da bazı istifhamları ortadan kaldıracaktır. 5.2 olabilir, fazla olabilir, eksik olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektir. Sinan Oğan bir gerçek. Daha sonra bizle hareket etme kararı almıştır. Pazarlık olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değil. Bu Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı. Malum toplamı 1 puan etmeyen partilere 40 vekillik verdi." dedi.

"600 BİNE YAKIN SIĞINMACI DÖNDÜ"

Erdoğan şunları söyledi: "Pazar gününden sonra dananın kuyruğu kopacak. Tabanı bunun hesabını soracak. İttifak içinde de bazı kopuşlar olacak. Ben diyorum ki, biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Türk dünyasına yaklaşımda da Sinan Bey ile bunları paylaşıyoruz. Terörle mücadelede bizim attığımız adımları kendisi de paylaşıyor. Türklük dünyasıyla olan münasebetler de bizim en önemli hassasiyetimizden. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Mülteciler konusu. Mülteciler konusunda da şunu söyledik, 'Suriye'nin kuzeyinde briket evler planımız var. Bu briket evleri STK'lar vasıtasıyla kuruyoruz. Katar'ın verdiği destekle de 1 milyon Suriyeli iskan edebileceğimiz adım atıldı.' 1 seneyi bulabilir bitmesi. Bu projeyi görenin, 'ben gitmeyeceğim' demesi mümkün değil. Türkiye-Rusya-İran ve Suriye ile 4'lü görüşmeler yapıyor. Bu 4'lü görüşmelerle, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına döneceğine inanıyorum. Briket evler gerçekten cezbedici. 600 bine yakın sığınmacı döndü. Terörle mücadelede başarılı oldukça, Suriye ile normalleştikçe bu sayı artacak. Katar da sağolsun destek veriyor.