Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silah bırakma süreci, Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından titizlikle izlenecek"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bizi bir araya getiren, yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışımız, ortak hedeflerimiz her şeyden öte ortak bir davamız var"

-" Türkiye'yi hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Davamız, misyonumuz büyük. Bizim derdimiz de büyük"

-"Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık. Şimdi bizim teşkilatımızın her bir mensubu şöyle bir şuurda olacak; biz önce büyük bir milletin mensuplarıyız sonra büyük bir teşkilatın mensuplarıyız"

-"Kimileri ihanet kimileri cehaletle bu ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, bu oyunlara asla gelmeyeceğiz."

-"Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız"

"Coğrafya ve tarih, Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır."