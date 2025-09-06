Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzedeyi Ziyaret Etti

DEPREMZEDE AİLEYE YENİ EVLERİNDE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya temasları kapsamında, yeni evine yerleşen depremzede Ahmet Zengin ve ailesini ziyaret etti. Sokak sakinleri tarafından karşılanan Erdoğan, yeni evlerinde ziyaret ettiği Zengin ailesi ile bir süre sohbet ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.