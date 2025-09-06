Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzedeyi Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Sokak sakinleri tarafından karşılanan Erdoğan, Zengin ailesi ile sohbet etti ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bu ziyaret, deprem sonrası ailelerin desteklenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
DEPREMZEDE AİLEYE YENİ EVLERİNDE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya temasları kapsamında, yeni evine yerleşen depremzede Ahmet Zengin ve ailesini ziyaret etti. Sokak sakinleri tarafından karşılanan Erdoğan, yeni evlerinde ziyaret ettiği Zengin ailesi ile bir süre sohbet ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika