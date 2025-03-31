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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, şehit Savcı Kiraz'ın fotoğrafı da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, İstanbul Adalet Sarayındaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 46 yaşındayken şehit edilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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