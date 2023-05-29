Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Bitti, Artık Hizmet Vermeye Odaklanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sona ermesiyle birlikte tüm vakti ve enerjinin artık çalışmaya, eser üretmeye ve hizmet vermeye tahsis edileceğini söyledi.