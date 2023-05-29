Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Bitti, Artık Hizmet Vermeye Odaklanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Bitti, Artık Hizmet Vermeye Odaklanacağız

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sona ermesiyle birlikte tüm vakti ve enerjinin artık çalışmaya, eser üretmeye ve hizmet vermeye tahsis edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz."

Kaynak: AA / Serkan Kaya - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title