Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Bitti, Artık Hizmet Vermeye Odaklanacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sona ermesiyle birlikte tüm vakti ve enerjinin artık çalışmaya, eser üretmeye ve hizmet vermeye tahsis edileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Serkan Kaya - Politika