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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu, ikna odalarında kızlarımıza yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Kılıçdaroğlu, ikna odalarında kızlarımıza yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu, ikna odalarında kızlarımıza yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu, ikna odalarında kızlarımıza yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin."

Kaynak: AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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