Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçakları nezaretinde Gaziantep'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ikinci tura kalmasının ardından gezilerine deprem bölgesi ile başladı. Cumhur İttifakı'nın ortakları MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte bugün Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği miting ve hastane açılışının ardından uçakla Gaziantep'e hareket etti.

F16'LAR EŞLİK ETTİ

Bir gün önce Gaziantep-İstanbul havayolunda tespit edilemeyen cisim nedeniyle yaklaşık 12 saat uçak seferlerinin iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'na inen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve YRP lideri Erbakan'ı taşıyan uçağa 2 adet F16 savaş uçağı da eşlik etti.

2 ATAK HELİKOPTER DE HAVADAN TAKİP ETTİ

Uçağın güvenli bir şekilde piste inmesi ve aprona yaklaşmasının ardından uçaktan inen Erdoğan, Bahçeli ve Erbakan, Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile havalimanından mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na doğru hareket etti. Havalimanı çıkışında vatandaşların görmek için beklediği Cumhur İttifakı'nın ortaklarını taşıyan araç yolda durmazken, makam aracına güzergah boyunca 2 Atak helikopter de havadan eşlik etti. Kentteki miting alanında ve güzergahta da yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

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