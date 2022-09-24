Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında konuştu.(3) Politika Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt Recep Tayyip Erdoğan Serdivan Sakarya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.