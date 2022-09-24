Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında konuştu.(3)
Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt - Politika