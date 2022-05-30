Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj! Türkiye sınır ötesi operasyona hazırlanıyor - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede Türkiye- Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

"UKRAYNA'DA BARIŞ ZEMİNİ OLUŞTURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"BÖLGENİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ BİR ZORUNLULUK"

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.