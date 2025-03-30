Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinerek İsrail'e sert tepki gösterdi.

"RABBİM SİYONİST İSRAİL'İ KAHRU PERİŞAN EYLESİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin" ifadelerini kullanarak, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları bir kez daha kınadı.

KATLİAM BAYRAM SABAHI DA DEVAM ETTİ

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de durmaksızın devam etti. Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, günün erken saatlerinde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yoğun bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Yaralılar, bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne taşındı. Ancak hastane, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya kaldı.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 95'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.