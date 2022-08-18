Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda görüştü. Görüşmede Duda'nın, Erdoğan'ın Polonya'ya davet ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Erdoğan ve Duda görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti. Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.