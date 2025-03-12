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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. İki lider, Türkiye ve Polonya bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Türkiye ve Polonya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Başbakanı Tusk, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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