Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tianjin kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. - TIANJIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
