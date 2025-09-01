Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tianjin kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. - TIANJIN