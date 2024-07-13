Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze'de masum sivilleri katletmesini "Soykırım" olarak nitelendiren Erdoğan, terörle mücadele konusunda da önemli mesajlar verdi.

"YAKINDA KİLİDİ KAPATIYORUZ"

"Bölgemizdeki krizleri çözüme kavuşturmak için çalışırken vatanımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini gözardı etmiyoruz. 40 yıldır bölücü terör örgütüne karşı büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz" diyen Erdoğan, "Şehit kanlarıyla vatan kılınmış bu ülkeyi alçaklara bırakmadık. Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt eylem yapamaz hale geldi. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, istihbaratçılarımızla enselerindeyiz. Terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz. Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız. Terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, terör belasının son bulduğu ideali sembolize etmektedir. Bu ideali adım adım hayata geçireceğiz. Kararlıyız, azimliyiz. Engellerin de bilincindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM"

Gazze'de İsrail askerlerinin masum sivilleri katletmesini de "Soykırım" olarak nitelendiren Erdoğan, "Gazze'deki katliamı anlatmakta artık kelimeler yetersiz kalıyor. Savaş hukukuna dair hiçbir ilke, kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı. 7 Ekim'den beri yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz doğrudan soykırımdır. İsrail güvenliğini daha çok toprak işgal etmekte aradıkça hiçbir ülke kendini yüzde 100 güvende hissedemez. Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken, kalıcı barışa giden yolun açılmasını için yoğun çaba sarf ediyoruz. Arzumuz kısa sürede ateşkes ilan edilerek, Gazze halkının biraz nefes alması gerektiğidir. Bunu NATO Zirvesi'nde muhataplarıma ifade ettim" dedi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜ

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin de bir değerlendirme yapan Erdoğan, "Ülke olarak destan yazmış, demokrasisini kurtarmış, milli iradeye sahip çıkmış şekilde uyandık. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz sonrasında çok kritik adımlar attık. FETÖ'nün 40 yıldır sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde arındırdık" şeklinde konuştu.