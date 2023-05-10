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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız" "Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türkü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez" "Şu anda Batman'da, karşımda 55 bin kişi var" "Tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız"

"Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türkü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez"

"Şu anda Batman'da, karşımda 55 bin kişi var"

"Tek parti CHP'si döneminde zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar bizim büyüklerimizdir"

"Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece Selo'yu çıkartamazlar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Londra Politika Haberler

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