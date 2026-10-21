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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan, Suudi Arabistanla beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan, Suudi Arabistanla beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Pakistan, Suudi Arabistanla beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik"

Kaynak: AA
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