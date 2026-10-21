Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan, Suudi Arabistanla beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan, Suudi Arabistanla beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Pakistan, Suudi Arabistanla beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik"
Kaynak: AA