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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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