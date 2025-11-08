Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüşme Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika