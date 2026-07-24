Haberler

Erdoğan ve Mirziyoyev telefon görüşmesi yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirterek, Ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı. Erdoğan, ilk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürüleceğini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Aile Meclisi'ni güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsatarak, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Mirziyoyev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlike" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Tatilcilere kötü haber: 2 ilimizde sahiller sahiller kapatıldı
Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler