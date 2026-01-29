Türkiye ve Özbekistan Liderleri Heyetler Arası Görüşme Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ankara'da düzenlenen karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi ve Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na katıldı.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME VE TOPLANTI
