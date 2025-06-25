Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, " Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. İran'la sorunların kalıcı çözümünün, diplomasi ve müzakereyle mümkün olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemiz savaşla, yıkımla, saldırganlıkla, tehditle hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle dolu" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gayretleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum Trump'ın çağrısına tarafların koşulsuz uymalarını bekliyoruz. Fiili ateşkes ilanının en kısa sürede kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Orta Doğu'da barışın temini için, müttefikler dahil, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz" dedi. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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