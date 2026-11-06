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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On milyonlarca insan savaşın, açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On milyonlarca insan savaşın, açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On milyonlarca insan savaşın, açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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