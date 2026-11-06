Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On milyonlarca insan savaşın, açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On milyonlarca insan savaşın, açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On milyonlarca insan savaşın, açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı