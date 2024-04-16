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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensupları ile sohbet gerçekleştirdi. Tanzanya Cumhurbaşkanının Türkiye'ye geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor "dedi.

"Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız"

Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Bağdat ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti ile ilgili tarihin henüz netleşemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu istediği ile ilgili, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamalarının fazla uzamayacağını açıklayan Erdoğan, "Yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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