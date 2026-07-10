Erdoğan, Nurettin Topçu'yu Vefatının 51. Yılında Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle andı. Erdoğan, paylaşımında Topçu'ya saygı ve minnet duygularını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı