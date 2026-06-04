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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'yi resmi törenle karşıladı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'yi resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Tchiani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani, birbirine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani, merdivenlerde Türkiye ve Nijer bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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