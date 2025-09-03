Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Zulme Seyirci Kalamayız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin, o kıyımına asla seyirci kalamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan bu müstesna doğuşun bir yıldönümüne daha ulaşmanın sevinci, mutluluğu, heyecanı içerisindeyiz. Bu gece, selim bir kalple, yepyeni bir ümitle idrak edeceğimiz Leyle-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz, Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Gece boyunca edeceğimiz duaların, yapacağımız ibadetlerin kabul ve karin olmasını, semaya açılan ellerin rahmet ve merhametle dolmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

'AİLE YILI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed'in hayatının bütün insanlık için örnek olduğunu kaydederek, "Peygamber Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam, mümtaz ve mübarek hayatı bütün insanlık için numune-i imtisaldir. Rabbimizin alemleri yüzü suyu hürmetine yarattığı Peygamberimiz, veladetinden vefatına kadar her anıyla kendisinden öncekilere ve sonrakilere emsal teşkil etmiştir. Dünya hayatında insanın kendini tanıma, bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek, anlam arayışına en doğru cevapları verecek örnek şahsiyet hiç şüphesiz Resülullah Efendimizdir. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam, tek bir anı dahi kararan kalplere çare olacak, gönül gözünü açacak sonsuz bir şifa kaynağıdır. Şu hususu önemle vurgulamak isterim: Fahri Kainat Efendimiz, hayatının her alanında olduğu gibi aile yaşantısında da üsve-i hasene olarak hepimiz için en güzel örnektir. Biz bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettik. Aile, bizler için çok çok önemli. Aileyi merhamet ve fedakarlık yuvası, ülfet ve muhabbet ocağı yapacak tüm çözümleri tüm reçeteler Allah Resulünün aile hayatında mevcuttur" diye konuştu.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının aile ahlakı olarak belirlenmesinin önemi üzerinde duran Erdoğan, "Hafta boyunca doğumunun bin 500'üncü yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed başlığıyla yapılacak faaliyetlerin aile konusunda ki bilinç ve farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyorum. Diyanet teşkilatımızla birlikte Mevlid-i Nebi Haftasının en güzel şekilde idrak edilmesi için elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımızdan Allah razı olsun diyorum" dedi.

'KALBİMİZİN YARISI İSLAM DÜNYASINDA'

Erdoğan, "Peygamberimiz Aleyhiselatü Vesselam aynı zamanda maşukumuz, sultanımız, en sevgilimizdir. Peygamber aşkı aziz milletimizin yüreğinde adeta kök salmış yüce bir çınardır. Bu çınarın kolları Asya'dan Afrika'ya bütün cihanı sarmıştır. Biz işte bu yüzden dünyadaki bütün Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. İşte bu yüzden dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır. İşte bu yüzden tüm Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Onun için biz şu anda Filistin'deyiz, onun için biz şu anda Gazze'deyiz, onun için biz şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin, o kıyımına asla seyirci kalamayız. Şu anda bizleri ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bu bağ Muhammedi bir Muhammed ve bir muhabbet bağıdır. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa, diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır. İnşallah bu gece yapacağımız dualarda nerede yaşarsa yaşasın mazlum ve mağdurları unutmayacağız. Ellerimizi semaya inşallah onlar için de açacağız. Seccadelerimizi gözyaşlarımızla onlar içinde ıslatacağız. Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin hakim olması için alemlerin Rabbine niyazda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

'KARAMSAR DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyadaki haksızlıklara rağmen karamsarlığa kapılmayacaklarını belirterek, "Ümitsiz değiliz ve olmayacağız, karamsar değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün çekilen çileler de inşallah bitecek. Zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır. Bu mübarek gecenin Gazzeli kardeşlerimizle birlikte tüm mazlumların sıkıntıdan kurtuluşuna vesile olmasını yürekten temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, programa katılan çocuklara oyuncak bebek ve araba hediye etti. Erdoğan'ın hitaplarının ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.